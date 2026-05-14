【モデルプレス＝2026/05/14】大手食品メーカー・カゴメが5月14日、公式サイトを更新。中東情勢の緊迫化によるインクや塗料の需給状況の変化に伴い、「カゴメトマトケチャップ」のパッケージを変更することを発表した。【写真】カルビー、中東情勢の影響受け発表された白黒パッケージ◆カゴメ、トマトケチャップの外装を透明にサイトでは「中東情勢の緊迫が続く中、インクや塗料の需給状況の変化に伴い、『カゴメトマトケチャップ