本日（5月14日）デビュー11周年を迎えたMONSTA Xが、ファンと特別な一日を過ごす。MONSTA Xは14日午前0時、グローバルファンプラットフォーム「Berries」を通じて、MONBEBE（ファンダム名）への真心を込めた自筆の手紙入りの11周年祝電イメージを公開した。【写真】MONSTA X・ジュホン、BTSメンバーと笑顔で敬礼ポーズさらに、本日午後7時からは公式YouTubeチャンネルを通じて「11周年記念ライブ」が配信される。この他にもファン