◆第９３回日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）２週前追い切り＝５月１４日、栗東トレセン皐月賞１０着のマテンロウゲイル（牡３歳、栗東・野中賢二厩舎、父エピファネイア）は坂路を単走で、５４秒３―１２秒５。キビキビとした軽快なフットワークからはリフレッシュ効果が感じられる。野中調教師は「１秒くらい時計は速くなったけど、無理することなく順調。リズムも良かった」とうなずいた。