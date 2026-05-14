第４９回クイーンＣは５月１４日、笠松競馬場で３歳牝馬１０頭が１５８０メートルを争った。３番人気のリバーストリートが先手を奪い、１番人気のカトレアノクターンに６馬身をつけて逃げ切り圧勝。重賞初制覇を果たした。鞍上は筒井勇介騎手。田口輝彦厩舎所属の同馬はスズカコーズウェイ産駒。新生ファームの生産所有馬で、通算成績は１３戦４勝となった。