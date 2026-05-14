読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介。順調に交際しているはずの友人が、アルバイト先の先輩と浮気していることが発覚。さらに彼女は「絶対にバレない」と断言し、驚きの方法で連絡を取りあっていたのです…。パートナーの浮気は、思わぬところから発覚することがわかるお話です...。彼氏持ちの友人に覚えた違和感私の友人には、以前から付きあっている彼氏がいました。SNSには仲の良い写真がたくさん投稿されていて、