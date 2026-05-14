◆体操ＮＨＫ杯第１日（１４日、東京体育館） 世界選手権（１０月１７日開幕、オランダ・アムステルダム）代表最終選考、愛知・名古屋アジア大会（９月１９日開幕）代表最終選考を兼ねた大会で、女子予選は全日本の得点の半分を持ち越し、個人総合で争われ、４月の全日本個人総合選手権で５位だった昨年の世界選手権種目別の床運動で金メダルを獲得した杉原愛子（ＴＲｙＡＳ）は、１０８・８１４点で３位に浮上した。５