ペット市場が拡大し、「家族の一員」として犬や猫にお金をかける飼い主が増える一方で、障害や重い疾患を抱えた動物たちの未来は明るくない。東京で動物支援団体「ワタシニデキルコト（ワタデキ）」を運営する坂上知枝さんのもとにやってくるのは、そんな「行き場のない命」ばかりだ。2025年11月、坂上さんは、おむつの意から「ムーニー」と名付けられた子猫を、愛護センターから引き取った。ムーニーは自力では排泄できないため、