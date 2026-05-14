集中して実際に使用した印象をレポート『プジョー408GTハイブリッド』が、編集部のレポート車として新規導入されることになった。2ヵ月程度予定と短期なので、集中して実際に使用した印象をレポートしていきたい。【画像】編集部に新規レポート車導入！『プジョー408GTハイブリッド』全58枚現在ステランティス・ジャパンが日本に正式輸入しているプジョーは、208、2008、308、308SW、3008、408、5008、リフターとなる。車名で分