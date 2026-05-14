元日本ハムエースの岩本勉氏（55）が、自身のYouTube「岩本勉チャンネル」を更新。13日のロッテ戦（ZOZOマリンスタジアム）でプロ1号を放った日本ハムの3年目・進藤勇也捕手（24）を称えた。2点差に追い上げられていた9回、進藤がプロ初の今季1号2ランで突き放した。もともと守備面の評価は高い。課題の打撃も今季2軍戦では17試合40打数17安打3本塁打と結果を残して1軍昇格した。ところが打率1割台が続いていた。岩本氏は