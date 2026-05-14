◇MLB ドジャース4-0ジャイアンツ(日本時間14日、ドジャー・スタジアム)ドジャースが連敗をストップさせ、ジャイアンツに完封勝利。試合後、デーブ・ロバーツ監督がその立役者であり、この日7回無失点と好投した大谷翔平選手ならではの批評が向けられることついて語りました。ロバーツ監督は試合後のインタビューで大谷選手の二刀流におけるチームへの貢献を語った後、MLBで唯一無二の存在だからこそ受ける外部からのプレッシャー