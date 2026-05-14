貝印は、肌をなでるように動かすだけで毛がそれる新感覚カミソリ「なでそり」を、11日から貝印公式オンラインストアをはじめ、全国のドラッグストア、ホームセンター、大手量販店などで発売している。価格は1100円（税込）。【写真】4年かけ開発！“なでるだけ”新感覚カミソリの構造「なでそり」は、肌をなでるように円を描きながら大きく動かすことで毛を処理できるカミソリ。従来のT字カミソリとは異なり、刃を正多角形状に