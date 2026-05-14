13日午前、栃木県の住宅で強盗致傷事件が発生し、住人の女性が死亡しました。防犯カメラには、バールのようなものを持った黒ずくめの男が映っていました。この事件で16歳の少年が確保されています。捜査の最新情報を現場から中継で伝えてもらいます。警察は、現場近くで住民に目撃された「黒ずくめ」の不審な人物に関心を寄せています。捜査関係者によりますと、事件後、周辺をパトロールしていた警察官が現場近くの路上を歩いてい