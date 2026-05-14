エンジン・ボート・燃料が新しくなって4節目となるボートレース芦屋の開設74周年記念「G1全日本王座決定戦」が、15日に開幕する。関浩哉（31＝群馬）今節も強さを見せてくれそうだ。前走地の地元・桐生（1〜6日）が圧巻だった。2走目以降は怒濤（どとう）の7連勝で準パーフェクト優勝を決めている。意外にも今年初優勝で安堵（あんど）の表情を見せた。今節の相棒は45号機。「そのまま乗りました。これでもいけるかなって