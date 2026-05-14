シリーズSDGs「地球を笑顔にするウィーク」です。けがや病気で移動が困難な人を支える「介護タクシー」。その利用をもっと便利に使いやすくする挑戦がいま始まっています。デジタルの力で変わる「移動の自由」とは。「おはようございます〜」「お変わりないですか？」川崎市の病院。326もの病床を抱える地域医療を支える中核病院です。「どこか苦しいところあります？頭痛いですか？」病院の方針は「断らない救急」。多くの患者さ
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- 7. 自宅押し入り逃走 69歳女性死亡
- 8. バナナマン日村休養 本当の理由
- 9. サバンナ高橋の写真掲載取り下げ
- 10. 「可愛くて興奮」女児にキスか
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