埼玉の県立高校の女子生徒に学業や就職に不安を生じさせ、性的暴行を加えようとしたとして、教諭の男が逮捕されました。準強制性交未遂の疑いで逮捕されたのは、埼玉の県立高校教諭・茂木良太容疑者（41）です。警察によりますと、茂木容疑者は2023年当時、担当していたクラスの女子生徒に将来の学業や就職に影響が出ると不安にさせ複数回、性的暴行を加えようとした疑いがもたれています。茂木容疑者は女子生徒を自宅に呼び出し犯