◇パ・リーグ楽天3ー0オリックス（2026年5月14日楽天モバイル）楽天が連敗を5で止めた。今季初めて「6番・捕手」で先発出場した太田光捕手（29）が1―0の3回1死二、三塁でジェリーから中前へ2点適時打。「前の打席で凡退していたので、なんとか打ちたいと思っていた。良かったです」と笑顔を見せた。守っても初回1死で渡部の二盗を阻止。「ウレーニャもいいクイックをしてくれて、二遊間もいいタッチをしてくれるので思い