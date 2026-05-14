自民党と日本維新の会は政策責任者の会議で、再審制度を見直す刑事訴訟法の改正案を了承しました。自民党と日本維新の会はきょう（14日）、国会内で与党政策責任者会議を開き、検察官による抗告を「原則禁止」する規定を法律の本則に盛り込んだ刑事訴訟法の改正案を了承しました。自民党小林鷹之 政調会長「非常に難しい議論を続けてまいりましたけれども、最大限のところまで積み上げた自負がございます。しっかりと国会の