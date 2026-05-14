小池百合子東京都知事（中央）と記念撮影する「スペシャルオリンピックス」出場予定の仲江政志選手（右から2人目）。左端はアンバサダーの有森裕子さん＝14日午後、東京都庁知的障害のあるアスリートが競う「スペシャルオリンピックス」の夏季国内大会が6月から東京都内で始まるのを前に、出場予定選手やアンバサダーの女子マラソン五輪メダリスト有森裕子さんらが14日、小池百合子知事を表敬訪問した。小池知事は「大会は東京が