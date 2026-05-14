「カゴメトマトケチャップ」。従来の外袋（左）から印刷部分を減らし一部を透明にするカゴメは14日、「カゴメトマトケチャップ」の一部商品の外袋を、印刷部分を減らした透明のデザインにすると発表した。5月下旬ごろから順次、切り替える。中東情勢悪化により、外装の印刷に使用している白インキの原料供給が不安定になっているため。対象は内容量500グラム、300グラム、180グラムの計3商品。白を下地に赤いトマトのイラスト