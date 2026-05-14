きょう午前6時半ごろ、盛岡市の岩手大学にクマが出没し、午後になっても敷地内に留まり続けています。盛岡市は市内では初となる緊急銃猟を実施することを決めました。麻酔銃による捕獲・駆除が行われるとみられます。これまでのところ、けが人は確認されていません。クマの出没を受け、岩手大学は2時限目以降の授業を休講としました。