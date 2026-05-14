前日13日の広島戦でプロ初勝利をあげた巨人の2年目左腕・宮原駿介投手。自身のインスタグラムに“家宝”の写真を掲載し、喜びを明かしました。この日の試合では、先発・則本昂大投手が7回無失点の好投。5回にはキャベッジ選手が先制ソロを放っており、巨人の1点リードで終盤に突入していました。しかし8回に大勢投手が同点ソロを浴び失点。延長戦にもつれる展開となりました。12回表には、田和廉投手が2アウト1、3塁のピンチを招き