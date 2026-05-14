「静かだと思ったら…」4歳と1歳の兄弟のほっこりする瞬間を捉えた動画がTikTokで話題になりました。静かにしているときは何かやらかしていることが多いというふたり。ママも思わず拍子抜けしてしまった、兄弟の心温まる光景に「お兄ちゃん優しい…！」「涙出た」と反響が寄せられています。【動画】弟くんはお兄ちゃんを背もたれに！ママが家事をしている間、リビングでテレビを見ていた長男くんと次男くん。あまりの静けさを不思