過酷な環境で鍛えられた本格ギアを装備トヨタは2026年5月14日、ランドクルーザーシリーズに新たなラインナップとして新型「ランドクルーザーFJ（以下、ランクルFJ）」を追加し、同日より発売しました。「Freedom＆Joy」をコンセプトに、扱いやすいサイズとランクルの伝統である信頼性・耐久性・悪路走破性を両立したモデルです。【画像】これがトヨタの「新型ランドクルーザー“FJ”」“タフ”仕様です！ 画像で見る（30枚以上）