Dolby Atmos対応のディスプレイオーディオ「DMH-SF1000」パイオニアが2026年5月14日、カーAVブランド「カロッツェリア」の2026年夏新製品を発表しました。国内業界初となるDolby Atmos対応ディスプレイオーディオ「DMH-SF1000」をはじめ、「サイバーナビ LIMITED EDITION」、ボックススピーカー「TS-X40」、ドライブレコーダー4機種、デジタルミラー「MSD-DM300」などをラインナップします。「DMH-SF1000」は、空間オーディオ技