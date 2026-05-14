KATSEYEが、UK、ヨーロッパ、北米をまわるアリーナツアー『THE WILDWORLD TOUR』を2026年秋に開催する。 （関連：HYBEからデビューの新グループKATSEYE「Touch」バイラルヒットドキュメンタリーが世界中で話題に） 本ツアーは、8月14日にリリースされるニューEP『WILD』を携えたもの。9月1日のアイルランド ダブリン公演を皮切りにスタートし、北米公演は10