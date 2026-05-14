15日、県内は、薩摩・大隅・奄美で概ねよく晴れ、青空が広がる一日となりそうです。にわか雨の心配は少なく、お出かけには良い天気です。ただし大隅では朝晩と日中の寒暖差が大きく、調節しやすい服装が安心です。種子島屋久島では、午後ににわか雨の可能性があり、洗濯物は空の変化に注意が必要です。15日も晴れて気温が上昇し、熱中症や紫外線対策が欠かせません。来週は高温に加え雨が増え湿度も上昇し、熱中症リスクがさらに高