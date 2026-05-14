4人組ダンスボーカルユニット・新しい学校のリーダーズのKANONが14日、自身のインスタグラムを更新。ラグジュアリーブランド「Miu Miu」のイベントで披露した“別人級”ショットが話題を集めている。【写真】魅力がすごい…！新しい学校のリーダーズ・KANONの“別人級”ショットKANONは、ブラウンのワンピースにグリーンのバッグを合わせたクラシカルなスタイリング姿を投稿。「私もまだ見たことのなかった私を沢山引き出して