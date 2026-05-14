東京市場まとめ 1.概況 日経平均は8円安の63,263円と小反落で取引を開始しました。前日には最高値を更新したとあって、利益確定の売りが出ました。その後は上昇に転じ、前場は中盤にかけて上げ幅を拡大、後半は伸び悩み176円高の63,448円で前引けとなりました。後場は利益確定の売りが優勢となりました。中盤から下げ幅を拡大した日経平均は、最終的に618円安の62,654円で安値引けとなり、3営業日ぶりに反落しました。TOPIXは40