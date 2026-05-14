チームみらいの安野貴博党首は14日の記者会見で、選挙におけるSNSでの偽情報、誹謗中傷対策としてアルゴリズムの問題を挙げた。【映像】安野氏がSNSのアルゴリズム見直しについて言及会見では記者が「きょう選挙運動に関する各党協議会でSNS対策を取り上げるが、どのような考えを示し、どのような議論を求めるのか？」と質問。安野党首は「SNS対策、非常に重要だと思っています。やはり昨今の選挙を見たときに、SNS上の事実