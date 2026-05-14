スキージャンプ女子でミラノ・コルティナ五輪銅メダリストの高梨沙羅が１４日、インスタグラムを更新。ナイキのプロモーションの一環で、さまざまなアイテムをＰＲした。ウエア、シューズ、ソックスなどをさまざまな場面で着用している写真を投稿。トレーニング着とみられるカットや、白のミニスカート姿の写真は引き締まった大腿二頭筋、ふくらはぎも際立ち、反応する人も続々。「細い脚なのに筋肉質でかっこいい」、「素足が