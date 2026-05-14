日本共産党の田村智子委員長は１４日、国会内で会見。同党機関誌「しんぶん赤旗」記者をＸ（旧ツイッター）上で脅したとして警視庁原宿署が建設会社社員の男性を脅迫容疑で書類送検（１３日）した事件について言及した。昨年１０月、日本維新の会の藤田文武共同代表は自身の公金還流疑惑を取材した赤旗記者の名刺を公開。男性は藤田氏の投稿を引用し「顔もあちこち出ているから、調子に乗って刺されないように前後左右気をつけ