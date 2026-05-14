ドジャース大谷翔平投手（３１）の制圧投球に韓国メディアも白旗だ。１３日（日本時間１４日）の本拠地ジャイアンツ戦で投手専念の大谷が７回１０５球を投げて４安打無失点８奪三振の好投。４―０でチームの連敗を４で止めた。韓国メディア「マイデイリー」は「すごすぎる大谷７回８Ｋ防御率１位…イ・ジョンフ無安打沈黙６戦連続安打失敗」と伝えた。この日、「１番・右翼」で出場したジャイアンツのイ・ジョンフ外野