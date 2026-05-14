ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）の再契約金が早くも?急騰?している。２年総額３４００万ドル（約５３億６０００万円）で契約を結ぶ村上はもっか１５本塁打でヤンキース・ジャッジに次ぐランク２位に付け、新人王模擬投票も第１回で堂々の１位。予想を上回る活躍ぶりで地元ファンを熱狂させているが、早くも長期再契約の必要性を地元メディアが伝えている。「サウスサイド・ショーダウン」は村上が「もし何らかのオファ