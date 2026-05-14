鹿児島県内では子どもを中心とした「手足口病」の感染者が6週連続で増加しています。 県によりますと、今月10日までの1週間の手足口病の感染者数は、前の週より19人多い118人でした。 保健所別の定点あたりの感染者数は姶良が8.8人、加世田と西之表が7人、伊集院が6人の順に多くなっています。 はしかは過去最多に 一方、今年に入ってから今月13日までに県内で確認されたはしかの感染者数は34人で、統計を取り始めた2008年以