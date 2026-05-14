メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県犬山市の自衛隊機墜落事故から14日で1年。現場には、死亡した隊員が所属していた部隊が訪れました。 14日、犬山市の入鹿池には、航空自衛隊の隊員約20人の姿が。 所属は、宮崎県の新田原基地。 去年5月14日、池に墜落し、死亡した隊員と同じ部隊です。 隊員たちは、事故の記憶を教訓とするため、訪れたということです。 ちょうど1年前。 愛知県小牧市の基地を離陸した航