食品のパッケージにも、ナフサショック。 【写真を見る】カゴメ｢ケチャップ｣のデザイン変更へ 中東情勢の影響で白インクの仕入れ困難… “トマトのイラスト”も減らしてインクの使用料を半分に カゴメがパッケージのデザインを変えるのは、「カゴメトマトケチャップ」500グラム・300グラム・180グラムの3種類です。 現在のパッケージは、白を背景に赤いトマトのイラストが並ぶデザインですが、下地として使っ