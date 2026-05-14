2026年5月11日の参院決算委員会で、立憲の森裕子氏は文春報道を元に質問。文春では、高市早苗首相の秘書が25年の自民党総裁選や26年2月の衆院選で他の候補を中傷する動画の作成、拡散に関わっていたとしていたが、首相はそれを明確に否定した。首相は、選挙で「他の政党の政策に関して意見を言うことはあっても、対立候補の人格攻撃をしたことはない」と主張し、「週刊誌がそれだけ細かく書いているから本当（のこと）だと言うかも