ケラーニ（Kehlani）が、自身の誕生日である4月24日、セルフタイトル・アルバム『KEHLANI（ケラーニ）』をリリースした。グラミー賞2冠を達成した先行シングル「Folded」を起点に、ブランディー、アッシャー、ミッシー・エリオット、カーディ・B、リル・ウェインら豪華ゲストが集結。ベイビーフェイス、ジャム＆ルイスといった名匠もプロデュースで参加し、90〜2000年代R&Bの魅力を現代の感性で蘇らせた一作だ。波乱の人生を経