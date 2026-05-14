アジア・コモディティ騰落率ランキング＝05/14営業日時点＝ 上海ゴム 0.3％ 大連とうもろこし 0.08％ 上海異形鉄筋 -0.12％ 上海銅 -0.45％ 大連ポリエチレン -0.86％ 上海重油 -0.94％ ＊数値は前日比％