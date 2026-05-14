A65K TCL JAPAN ELECTRONICSはサウンドバーの新製品として、Bang & Olufsenのサウンド技術を採用した「A65K」を5月21日に発売する。価格はオープンで、市場想定価格は7万円前後。 サウンドバー部分の奥行きが50mmと、スリムなデザインが特徴。卓上設置、壁掛け、アートテレビスタンドとの組み合わせなど、多彩な設置スタイルに対応する。 サウンドバー部分の奥行きが50mmとスリム