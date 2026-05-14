◆第９３回日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）２週前追い切り＝５月１４日、栗東トレセン皐月賞１８着のアルトラムス（牡３歳、栗東・野中賢二厩舎、父イスラボニータ）は坂路を単走。馬なりのままスムーズな脚運びで５４秒６―１２秒８をマークし、上々の気配を漂わせた。野中調教師は「あのレベルになると動くからね。（手綱を）引っ張りきりで、リズム良く走れていた」と納得の表情を浮かべた