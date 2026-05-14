◆パ・リーグ楽天３―０オリックス（１４日・楽天モバイル最強）楽天がオリックスに完封勝利し、連敗を「５」でストップした。三木肇監督は「先発のウレーニャ、太田のバッテリーでしっかりゲーム作ってくれましたし、初回に佐藤の二塁打から辰己の先制、太田が追加点のタイムリーで、欲を言えば４点目５点目ですけれども、先に点を取れて少し優位に進められた。本当にみんなよく頑張って連敗を止めてくれた」と声を弾ませた。