今年2月17日に56歳で亡くなったロックバンド「LUNA SEA」のドラマー・真矢さんのアーティストや関係者向けのお別れの会が14日、都内で開かれた。真矢さんの妻・タレントの石黒彩が涙をこらえながらあいさつをした。【写真】涙をこらえながら…夫との思い出を語った石黒彩真矢さんは1970年1月13日生まれ、神奈川県出身。ソロアーティストとしても活動。00年5月、タレントの石黒と結婚。同年11月に第1子女児、 02年9月に第2子女