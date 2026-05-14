大阪・西梅田の商業施設「ハービスPLAZA ENT」で、5月16日と17日の2日間、『HERBIS DONUT MARKET』が初開催される。大阪・兵庫・京都の人気ドーナツショップ18店舗が集結する。【画像多数】大阪の新スポット！ 淀屋橋ゲートタワーの内部…屋上庭園やシェアラウンジも同マーケットでは、関西の情報誌「SAVVY」編集部がおすすめする10店舗をはじめ、2日間で大阪・兵庫・京都の人気店がそろう。小麦のうま味を味わう生地が自慢