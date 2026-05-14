セガサミーホールディングス株式会社が運営する社会人野球チーム「セガサミー野球部」は、2026年シーズンをもって活動を終了し、廃部することを発表した。発表文では冒頭で「当社野球部は、株式会社セガとサミー株式会社が経営統合した翌年の2005年に創部され、20年にわたり多くの皆さまから温かいご支援とご声援を賜ってまいりました。これまで支えてくださったファンの皆さま、関係者の皆さまに心より御礼申し上げます」と感