俳優で歌手の小林旭（87）が14日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。自身のヒット曲について語った。日活の黄金期、1950年代には石原裕次郎さん（1987年死去）と人気を二分する銀幕の大スターだった小林は芸能生活70年。歌手としても1975年に発売した「昔の名前で出ています」が大ヒットしたと伝えられた。黒柳は「これは事業の失敗で億単位の借金をなさったんですけれど、この歌のヒットで全