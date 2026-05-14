進化が止まらない“賢くて癒し系”な相棒が大きな注目を集めている。ニュース番組『ABEMA Morning』では、今注目のAIペットロボット「Moflin（モフリン）」を紹介した。【映像】まるで小動物！なでられて動くペットロボットAIロボット市場では現在、小型の「AIペットロボット」の開発ラッシュに沸いている。価格帯は1体5万円台から50万円台までと幅広く、市場規模は今後さらなる成長が予測されている。カシオ計算機が販売す