1時間も遅れてきた挙句、一口食べて吐き出してしまいました。一体どうした？いろいろと失礼すぎますよね。ネイルは綺麗でも品がないぞ！優しい友人たちは「もしかして…？」と心配するのですが…。>>【まんが】セレブ婚で変わってしまった親友(ウーマンエキサイト編集部)