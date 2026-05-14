3軍戦に登板したソフトバンクのモイネロ＝タマホームスタジアム筑後WBCの影響で調整が遅れているソフトバンクのモイネロが14日、タマホームスタジアム筑後での3軍戦で来日後初めて実戦登板した。コントロールを意識して五回まで60球を投じたが、内角への制球が定まらずに4死球を与えた。自身の理想とは「かけ離れている」と首をひねった。四回2死からは146キロの直球で三振を奪うなど、回を重ねるにつれて球の力強さが増した。