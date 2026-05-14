◇大相撲夏場所5日目（2026年5月14日両国国技館）幕内2場所目の東前頭17枚目、藤凌駕（23＝藤島部屋）が元気いっぱいだ。5日目も勝って、序盤戦で4勝1敗とした。この日の相手は西前頭15枚目の欧勝海（25＝鳴戸部屋）。立ち会いで激しくぶつかり合い、相手を押し込む。一度、土俵の中心まで押し返されたものの、再び頭をつけるとそのまま押し出した。テレビ中継の解説を務めた高田川親方は「馬力があるので、押していけば相手は